Знесення історичної будівлі в Києві. Компанія-забудовник спростовує звинувачення

Будівельна компанія НЕСТ стверджує, що на його проект REITER HALL на вул. Рейтарській у Києві здійснюється цілеспрямована інформаційна атака, попри отримані всі дозвільні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що даний проект у 2021 р. НЕСТ придбав у австрійської групи компаній UNIQA. На дату придбання вся проектна документація була погоджена, а дозвіл на виконання будівельних робіт отримано ще 11 грудня 2012 року.

"Були отримані відповідні дозволи Міністерства культури та інформаційної політики України №1/23.З від 16.01.2023 року та Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА). Відповідно до Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини за адресою: вул. Рейтарська, 37-А, м. Київ та згідно з наказом Міністерства культури України № 416/0/16-11 від 06 червня 2011 року, будинок Київського повітового земства по вул. Рейтарській, 37А в м. Києві, занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення (охоронний номер 644-Кв). Згідно з вказаним наказом Мінкульту, Флігель 37А' та флігель садиби Б по вул. Рейтарській визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оскільки не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України", - уточнили в НЕСТі.

Також забудовник наголосив, що майновий комплекс, як зазначено вище, складався з трьох будівель:

будинок 37А – пам’ятка архітектури;

будинок 37А’ (флігель дворовий);

флігель 37Б (був демонтований попереднім власником у 2015 році, як аварійний).

"Станом на сьогодні НЕСТ виконує роботи згідно з затвердженим і багаторазово перевіреним на якість проєктом, яким і передбачено заміну двох нефункціональних дворових будівель на одну гармонійну, а з точки зору технологічності, інноваційності та енергоефективності - унікальну будівлю", - йдеться в заяві.

В компанії також додають, що всі заплановані зміни робляться з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень.

В НЕСТ також нагадали, що компанія за 26 років зарекомендувала себе "як надійний девелопер, що береже існуючу історію.

"Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя, діючи при цьому в рамках чинного законодавства України. НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави, прагне повною мірою відтворити тісну взаємодію й синергію сучасності й давнини, а також надати нове життя історичним будівлям", - додали в компанії.

Водночас, наголошує забудовник, на проект REITER HALL здійснюється цілеспрямована інформаційна атака "активістів", які, на нашу думку, під прикриттям турботи про культурну спадщину, дезінформують громадян та місцеву владу задля тиску на бізнес та реалізації своїх особистих цілей".

"Дії вищевказаних осіб безпосередньо перешкоджають нам у реалізації проєкту REITER HALL. Своїми протестами та розповсюдженням недостовірної інформації щодо статусу будівлі, призводять до системних збитків для держави, оскільки ставлять під сумніви правомірність наданих ними документів, а також для міста, оскільки результатом таких дій стають занедбані будівлі, які роблять їх невигідним для будь-яких міжнародних чи місцевих інвестицій та, в цілому, для ринку нерухомості, який повинен активно функціонувати, а не боротися зі свавіллям", - йдеться у заяві.

Як відомо, в рамках проекту запланована реставрація історичного фасаду задля відновлення його автентичного вигляду 1914 року, а також будівництва нового сучасного об'єму у дворовому просторі, завдяки чому занепадаюча локація зможе отримати нове життя та продовжити свою славетну історію.