Снос исторического здания в Киеве. Компания-застройщик опровергает обвинения

Строительная компания НЕСТ утверждает, что по его проекту REITER HALL на ул. Рейтарской в Киеве осуществляется целенаправленная информационная атака, несмотря на полученные разрешительные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что данный проект в 2021 г. НЕСТ приобрел у австрийской группы компаний UNIQA. На дату приобретения вся проектная документация была согласована, а разрешение на выполнение строительных работ было получено еще 11 декабря 2012 года.

"Были получены соответствующие разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины №1/23.З от 16.01.2023 года и Департамента охраны культурного наследия ВО КГР (КГГА). Согласно Охранному договору на памятник культурного наследия по адресу: Рейтарская, 37-А, г. Киев и согласно приказу Министерства культуры Украины № 416/0/16-11 от 06 июня 2011 года, дом Киевского уездного земства по улице Рейтарской, 37А в г. Киеве, занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры, истории по категории местного значения (охранный номер 644-Кв). Согласно указанному приказу Минкульта, Флигель 37А' и флигель усадьбы Б по ул. в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поскольку не отвечают критериям, определенным действующим законодательством Украины", - уточнили в НЕСТе.

Также застройщик подчеркнул, что имущественный комплекс, как отмечено выше, состоял из трех зданий:

дом 37А - памятник архитектуры;

дом 37А' (флигель дворовый);

флигель 37Б (был демонтирован предыдущим владельцем в 2015 году как аварийный).

"По состоянию на сегодня НЕСТ выполняет работы согласно утвержденному и многократно проверенному на качество проекту, которым и предусмотрена замена двух нефункциональных дворовых зданий на одно гармоничное, а с точки зрения технологичности, инновационности и энергоэффективности - уникальное здание", - говорится в заявлении.

В компании также добавляют, что все планируемые изменения производятся с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений.

В НЕСТе также напомнили, что компания за 26 лет зарекомендовала себя "как надежный девелопер, берегущий существующую историю.

Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и придание им новой жизни, действуя при этом в рамках действующего законодательства Украины. предоставить новую жизнь историческим зданиям", - добавили в компании.

В то же время, отмечает застройщик, на проект REITER HALL осуществляется целенаправленная информационная атака "активистов", которые, по нашему мнению, под прикрытием заботы о культурном наследии дезинформируют граждан и местные власти для давления на бизнес и реализации своих личных целей".

"Действия вышеуказанных лиц напрямую препятствуют нам в реализации проекта REITER HALL. Своими протестами и распространением недостоверной информации о статусе здания, приводят к системному ущербу для государства, поскольку ставят под сомнение правомерность предоставленных ими документов, а также для города, поскольку результатом таких действий становятся запущенными". здания, которые делают их невыгодным для любых международных или местных инвестиций и в целом для рынка недвижимости, который должен активно функционировать, а не бороться с произволом", - говорится в заявлении.

Как известно, в рамках проекта запланирована реставрация исторического фасада для восстановления его аутентичного вида 1914 года, а также строительства нового современного объема в дворовом пространстве, благодаря чему упадочная локация сможет получить новую жизнь и продолжить свою историю.