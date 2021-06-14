"Знаю заказчика". Щуцкий назвал причины медиа-атаки на таможню

Директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий заявил, что всю прошлую неделю против таможни осуществлялась сильная медиа-атаки. По его словам, он знает, кто заказчик и назвал вероятные причины атаки.

"Несколько недель назад я написал докладную записку главе Гостаможни, в результате чего был отстранен начальник поста на Галицкой таможни и две смены. Еще через две недели на основании другой докладной записки были отстранены старший смены и два инспектора. Это всего лишь один из каналов, которым пользовался этот человек ("заказчик" медиа-атаки на таможню, - ред.)", - написал Щуцкий.

Чиновник также отметил, что в рамках дискредитирующей кампании по нему готовится новое "расследование", в котором вновь заинтересовались об имуществе, приобретенном им до работы на таможне.

"Один из заданных вопросов журналистов касался моего автомобиля. На теме этого транспортного средства кто только не пиарился, какие только выдуманные истории не писали. Я хочу поставить в этой истории точку. Это транспортное средство было мной приобретено в 2008 году. Этому есть документальное подтверждение, которое легко проверить. В таможню я пришел в 2016 году. Не привязывайте историю этого автомобиля к таможне сейчас. Это история никак за уши не притягивается. Все-таки 2008 и 2016 - это большой срок", - заявил он.

Еще один вопрос журналистов-расследователей касался квартиры, в которой он на данный момент проживает вместе со своей семьей.

"Тут так же все просто. Данная квартира была приобретена в 2008 или 2009 году, это есть все в реестре, можно посмотреть. Привязать эту квартиру к некой коррупции на таможне - просто не возможно", - добавил он.

Также по его словам, сейчас некорректно трактуется деятельность департамента рисков Гостаможни и его полномочий.

"Было сказано, что департамент занимается стоимостью и контрабандой. Это не так. В Гостаможне есть департамент стоимости, который занимается стоимостью; есть департамент борьбы с таможенными правонарушениями, который занимается контрабандой; есть департамент рисков, который занимается выявлением рисков. Не приписывайте департаменту рисков функционал, которого у него нет", - добавил Щуцкий.

В свою очередь, он заявил, что подобные атаки ни к чему не приведут, а "так, как было раньше - уже не будет".

"Будет для него (заказчика атаки, - ред.) только хуже. Хуже и хуже […] Поэтому моя простая просьба и предложение - не трать деньга на медиа-войну. Купи себе билет в свои Дубаи - и сваливай", - резюмировал Щуцкий.