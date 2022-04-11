Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции

Во Франции прошел первый тур выборов президента. Как Украина повлияла на ход избирательной кампании и рискует ли Эммануэль Макрон проиграть во втором туре. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Во Франции по итогам подсчета 97% бюллетеней в первом туре выборов, состоявшемся 10 апреля, побеждает действующий президент Макрон с результатом в 27,6% голосов. На втором месте – лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,4%), на третьем – леворадикал Жан-Люк Меланшон (почти 22%), остальные кандидаты набрали намного меньше.

Второй тур выборов, куда вышли Макрон и Ле Пен, состоится через две недели, 24 апреля.

Президент и кандидаты

Примерно с осени прошлого года действующий президент Франции достаточно уверенно удерживал лидерство в рейтингах. Его преследователи иногда менялись, но, по всем соцопросам, каждого из них Макрон вполне комфортно побеждал во втором туре.

С вторжением России в Украину на некоторое время показалось, что вопрос с победителем гонки окончательно закрыт. Война в Украине стала главной темой французских СМИ, вытеснив локальную повестку, а поддержка Макрона к середине марта выросла с 25 до 30% (на 12% больше, чем у ближайшей преследотельницы Ле Пен).

Местные политологи объясняли это прежде всего традиционным объединением граждан вокруг лидера страны в наступившие смутные времена. К тому же сам Макрон очень активно, хоть и без особых результатов, вел дипломатическую активность на украино-российском фронте.

По сути, президентской кампании как таковой у него не было. Макрон провел лишь один крупный митинг своих сторонников и единственный из всех кандидатов проигнорировал предвыборные дебаты. Нынешний президент Франции позиционировал себя "над схваткой", занимаясь решением глобальных вопросов, пока его конкуренты выясняли между собой отношения в СМИ.

Но примерно с середины марта такой подход перестал работать, и рейтинги главы государства покатились вниз. И это также напрямую связано с войной в Украине, а именно – с ростом цен на энергоносители, фактическим и ожидаемым, который во многом вызван накладываемыми на РФ санкциями.

Их последствия и страхи многих французов перед своим будущим смогла умело использовать ультраправая Ле Пен. К нынешним выборами она полностью изменила свою привычную политическую повестку – вместо борьбы с мигрантами Ле Пен сконцентрировалась на повседневных проблемах французов, в первую очередь, повышении уровня жизни. И в отличие от Макрона, лидер ультраправых объездила всю Францию, лично общаясь с избирателями.

Потенциально тема российской агрессии против Украины могла бы полностью похоронить ее политические перспективы. Ле Пен известна как давний адепт Владимира Путина, даже печатала их совместные фотографии на своих листовках, которые пришлось экстренно изымать из оборота.

Ее партия открыто получала финансирование из России. В новых условиях Ле Пен в целом старалась максимально обходить стороной тему войны в Украины, впрочем, осудив случившееся в первый же день вторжения. Кроме того, лидер ультраправых рискнула выступить не против размещения украинских беженцев во Франции.

В целом ее ставка сыграла – весь связанный с украино-российской войной негатив принял на себя ее конкурент по ультраправому флангу Эрик Земмур, еще более ярый фанат Путина, чем сама Ле Пен. С началом войны он не сумел перестроиться, рейтинги упали вдвое и к финишу Земмур пришел на четвертом месте с 7,1%.

Мрачная альтернатива

Для результата второго тура выборов, конечно, определяющим будет то, за кого проголосуют избиратели вылетевших кандидатов. Открыто поддержать Ле Пен во втором туре призвал Земмур. Также она может рассчитывать на голоса сторонников еще одного ультраправого кандидата Николя Дюпона-Эньяна (2% в первом туре).

Но большинство проигравших в первом туре кандидатов все же призвали поддержать Макрона или хотя бы не голосовать за Ле Пен. Именно такой призыв – ни одного голоса за Ле Пен! – в послевыборную ночь трижды озвучил пришедший третьим леворадикал Меланшон.

Впрочем, как известно, сами избиратели далеко не всегда следуют призывам своих же кандидатов. К примеру, согласно данным Ifop, 33% сторонников того же Меланшона готовы поддержать Макрона, тогда как 23% намерены голосовать за Ле Пен во втором туре. А 44% его избирателей не хотят голосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен.

Очевидно, за голоса таких "разочаровавшихся" и развернется главная борьба во втором туре. Макрону, судя по всему, придется несколько снизить свою дипломатическую активность, и вместо постоянных звонков в Кремль заняться внутренними проблемами и общением с народом. Многое решится на дебатах 20 апреля.

Пять лет назад, на выборах 2017 года, Ле Пен разгромно проиграла такие дебаты Макрону, в итоге набрав во втором туре в два раза меньше голосов. Но сейчас, как отмечают французские аналитики, лидер ультраправых сделала выводы из той кампании и подойдет к дебатам гораздо более подготовленной. А Макрон, в свою очередь, давно потерял имевший в 2017 году привлекательный образ "нового политика".

Для Украины вопрос о более выгодном победителе выборов фактически не стоит. В адрес Макрона регулярно звучит критика за его недостаточно активную позицию в отношении санкций против РФ и европейской интеграции Украины, поставок вооружения и т.д.

Впрочем, альтернатива будет гораздо хуже – Ле Пен открыто выступает против антироссийских санкций, в частности, в энергетической сфере, пугая избирателей ростом цен и "внедрением российских жизненных стандартов в французской провинции". Очевидно, о каких-то поставках вооружений речь не будет идти в принципе. Зато Франция, как один из двух лидеров нынешнего ЕС, будет на корню блокировать любое ужесточение политики в отношении РФ.

Как отмечает Le Mond, в конце марта на вопрос о том, может ли Путин стать союзником Франции, когда война закончится, Ле Пен "без размышлений ответила: да, конечно".