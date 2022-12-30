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Знаходилася у розшуку. Чиновниця-колаборантка з Херсона здалася правоохоронцям

Фото: колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, здалася СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборантка з Херсона, яку раніше оголосили в розшук, здалася правоохоронцям. Зрадницю взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ встановила, що колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона після окупації міста перейшла на бік ворога. Вона отримала посаду "глави відділу кадрів" у створеній росіянами "виправній колонії".

Жінка агітувала місцевих жителів підтримувати Росію та обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.

СБУ та ДБР задокументували злочинні дії колаборантки та оголосили її у розшук. Після звільнення Херсона жінка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду. Їй обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Наразі триває розслідування за ст. 111-1 ККУ.

Фото: колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, здалася СБУ (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ викрила зрадника, який під час окупації Київської області допомагав росіянам викрадати учасників АТО.

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