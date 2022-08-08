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Мы не знаем, что в голове у Путина: посол Украины в Турции о рисках "зернового соглашения"

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 08:55
Мы не знаем, что в голове у Путина: посол Украины в Турции о рисках "зернового соглашения" Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Риск срыва "зерновой сделки" всегда существует из-за непредсказуемых поступков со стороны России. Турция и ООН должны контролировать ситуацию и не давать возможности главе Кремля Владимиру Путину сорвать соглашение.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

Посол в качестве примера вспомнил про российский удар по Одесскому порту на следующий день после подписания соглашения. По его словам, поступок Москвы был пощечиной сторонам, которые подписывали соглашение.

"Мы не знаем, что в голове у Путина. Это сейчас главная угроза. Плюс не исключены попытки где-то попытаться перехватить корабли в море или попытаться атаковать их", - добавил Боднар.

Как отметил посол, Турция и ООН должны контролировать ситуацию и следить за выполнением соглашения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенным между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Первый корабль с зерном вышел в Черное море еще 1 августа.

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