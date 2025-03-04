Знадобиться кожному. Де українців навчають такмеду, стрільбі та управлінню БПЛА

Українців навчають зірки і блогери

До курсів долучилися колишній міністр культури Євген Нищук, блогер та ведучий Анатолій Анатоліч, телеведучий Андрій Джеджула, музиканти гурту "Авіатор" та інші. Всі регулярно проходять бойове злагодження, а віднедавна виїздять в регіони України, щоб навчати інших та одночасно розповідають, як можна долучитися до Сил Оборони за рекрутингом, вибравши собі посаду.

Мета проста – навчити людей користуватися зброєю, надавати першу медичну допомогу та отримати інші важливі під час війни навички.

Влад Сотніков до війни був радником Міністра культури і продюсером футбольного клубу та зірок естради і кіно. Під час війни разом з однодумцями Разом вони організували школу безпілотних систем, а також розробили систему "лагідної рекрутизації". Суть її в тому, щоб популяризувати професії, які потрібні в Збройних Силах.

"На жаль, зараз багато хто боїться захищати країну, бо людей лякає невідоме. Через артистів, лідерів думок, ми намагаємося показати, що насправді відбувається на фронті. Всі знають позитивний приклад Третьої штурмової. Якби вся наша армія працювала так, тоді люди б не боялися йти служити. Ми намагаємся поширювати ці практики. Щоб врешті люди зрозуміли, яка робота в ЗСУ їм підходить, і вибрали собі посаду", – говорить РБК-Україна співзасновник проекту Анатолій Полковніков.

Бажання навчитись керувати дронами – один з найбільш популярних запитів. БПЛА стали надважливими елементами війни: вони допомагають збирати інформацію, знаходити цілі, контролювати територію тощо.

Чому курси з тактичної медицини треба пройти кожному

Базові навички надання першої медичної допомоги знадобляться кожному українцю, кажуть організатори курсів. Основні навички тактичної медицини для цивільних, які можна освоїти за 1-2 дні, включають найнеобхідніші елементи надання допомоги в екстремальних ситуаціях.

Одна з основних – вміння зупиняти кровотечу за допомогою турнікетів, джгутів, бинтів або інших спеціальних пов'язок. Знання, як правильно накласти джгут або тугу пов'язку, може врятувати життя, особливо коли йдеться про сильну артеріальну кровотечу. Також курси такмеду включають інструктаж по проведенню реанімаційних заходів, обробці ран.

Коли почалася повномасштабна війна, курси почали з навчання пілотуванню дронів. Ситуація на фронті змінювалася, і стало зрозуміло, що цього недостатньо, говорить Анатолій Полковніков.

"Як показує практика, найбільші втрати відбуваються при заході і виході з позицій екіпажу. Тому вони мають знати не тільки як працюють безпілотні системи, а й мають навчитися себе захищати, мають вміти надавати допомогу при пораненнях", – каже він.

За його словами, на фронті багато втрат стаються саме через незнання, як надати першу допомогу.

"Бо поранення осколкові часто бувають, і часто вони не такі суттєві, щоб людина від них померла. Але якщо проходить час, і якщо людині не допоможуть, то за годину відсутності допомоги навіть легке перетворюється на середнє, ще через годину з середнього воно стає важким, і потім ми просто втрачаємо людину", - додає Полковніков.

У партнерстві з Мінкультом, Нацгвардією та іншими держструктурами Maestro Air Bro будуть виїздити в регіони і вже провели перші заняття в Івано-Франківську в рамках акції "Нація загартованих".

Заняття включали кілька елементів. З тактичної медицини – оцінка стану потерпілого та надання домедичної допомоги. Тактико-спеціальної та вогневої підготовки – володіння зброєю, зміна вогневих позицій та стійок.

Оператор БпЛА – робота на симуляторі, льотна практика. Бушкрафт – навички виживання в дикій природі. Спортивного орієнтування і топографії – навички орієнтування на місцевості. Фізичної підготовки, самозахисту та рукопашного бою – техніки та прийоми самооборони. Мінно-вибухової безпеки – правила поводження з вибухонебезпечними предметами.