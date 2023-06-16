Значні дощі та грози. Де завтра в Україні опади зіпсують вихідний

Завтра, 17 червня, в Україні практично не буде дощів, крім заходу, де опади будуть сильними і з грозами та на сході, де вони будуть меншими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У західних областях хмарно з проясненнями, помірні, місцями значні дощі, подекуди грози", - йдеться в повідомленні.
За даними синоптиків, на решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на сході та південному сході країни вдень місцями невеликий дощ та гроза.
Температура повітря
Гроза досить небезпечне явище, тим більше якщо опинитися на відкритій місцевості, коли грім і гроза розгуляються. Ще небезпечніша кульова блискавка. Докладніше про те, як поводитися в таких погодних умовах - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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