Значительный спад. За сутки в Украине обнаружили 2758 новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 1591 человек; летальных исходов - 154; выздоровело - 5 550 человек;
Всего осуществили 16023 тестирований на коронавирус.
За все время пандемии в Украине заболело 2 085 938 человек, выздоровели - 1 681 815 человек, и 44 750 человек умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Напомним, 1 мая подтвердили 5094 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.
При этом Степанов сообщал, что не ждет сильных скачков новых случаев после майских праздников.