Не змирився з переїздом. Віце-чемпіон України відпустив легіонера за океан

Керівництво "Дніпра-1" погодилося на перехід півзахисника Домінго Бланко до мексиканської "Тухіани". Іноземець прагнув поїхати з України через загрозу обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fcdnipro.com .

Аргентинський хавбек зумів покинути чемпіонат України. Легіонер вирішив піти з "Дніпра-1" через повернення "спортклубівців" до рідного міста з Ужгорода після вильоту з єврокубків.

Бланко перейшов до "Тіхуани" на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2023/24. Контракт аргентинця з "Дніпром-1" залишається чинним до літа 2025 року. До лав віце-чемпіона України він перебрався влітку торік.

З того часу Бланко провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Раніше він захищав кольори "Індепендьєнте" та "Дефенси і Хустісії". У 2019 році зіграв 1 поєдинок у складі збірної Аргентини.

"Дніпро-1" на старті сезону 2023/24

У чемпіонаті України "спортклубівці" здобули лише одну перемогу за чотири матчі. Дніпровці переграли житомирське "Полісся" у стартовому турі (2:1), а потім розписали нічиї з "Минаєм" і ЛНЗ та програли "Оболоні" (1:2).

На європейській арені "Дніпро-1" почергово вилетів із трьох турнірів – Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій – на стадії кваліфікації. Кривдниками "спортклубівців" стали "Панатінаїкос", празька "Славія" і трнавський "Спартак". Невдачі коштували посади Олександру Кучеру.

Після вильоту з єврокубків менеджмент "Дніпра-1" вирішив повернутися в рідне місто. Минулий сезон команда провела на Закарпатті, де грала домашні матчі УПЛ і швидко діставалася до словацького Кошице на єврокубкові поєдинки.