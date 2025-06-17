Змініть це налаштування в Gmail, щоб назавжди позбутися реклами

У Gmail реклама часто маскується під звичайні листи, які виглядають як стандартні вхідні. Відключити рекламу повністю можна тільки з підпискою Google Workspace, але є вбудований спосіб прибрати такі листи - без розширень і складних налаштувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Android Authority, яке спеціалізується на новинах про Android та інші технології.
Рекламні повідомлення переважно відображаються у вкладці "Промоакції", яка є частиною системи автоматичного сортування листів - Категорії. Gmail ділить листи за вкладками: "Основні", "Промоакції", "Соцмережі", "Оновлення" і в деяких випадках - "Форуми". Ці категорії активні за замовчуванням і представлені як інструмент для боротьби з перевантаженням вхідних.
На практиці вкладка "Промоакції" стає основним місцем розміщення рекламних листів. У верхній частині часто можна побачити щонайменше три спонсоровані листи, а при прокручуванні - ще більше.
Відключити рекламу можна, деактивувавши систему "Категорії" вхідних. Після цього Gmail повертається до єдиної вхідної папки без поділу на вкладки. Без "Промоакцій" спонсоровані листи зникають.
Важливо враховувати: при цьому всі листи відображатимуться в єдиному списку. Для користувачів, які звикли до фільтрації, це може створити незручність. Однак при активному управлінні поштою (архівація, видалення, відкладені листи) відсутність вкладок не стане критичною.
На Android:
Відкрийте додаток Gmail, потім знайдіть налаштування додатка. Після цього виберіть потрібний акаунт, далі натисніть на розділ "Категорії" вхідних, зніміть галочку з "Промоакції" та інших за бажанням.
На комп'ютері:
Натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку екрана, щоб відкрити бічну панель налаштувань. Потім прокрутіть вниз до розділу Тип папки "Вхідні", виберіть "За замовчуванням" і натисніть "Налаштувати". Зніміть позначку з "Промоакцій" і будь-яких інших категорій, які ви хочете видалити, і натисніть "Зберегти".
Після збереження змін і оновлення інтерфейсу, всі рекламні листи відображатимуться в загальному списку, але вже без рекламних блоків. Налаштування автоматично синхронізується між пристроями.
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