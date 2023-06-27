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Зміни у законодавстві можуть призвести до масштабного рейдерства підприємств, - "Укрнафтобуріння"

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Вівторок 27 червня 2023 13:11
Зміни у законодавстві можуть призвести до масштабного рейдерства підприємств, - "Укрнафтобуріння" Фото: Антимонопольний комітет України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зміни у законодавстві, що набрали чинності 26 червня, можуть призвести до масштабного рейдерству успішних підприємств під виглядом захисту державних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення ПРаТ "ВК "Укранфтобуріння" до Антимонопольного комітету України.

Як відомо, у понеділок, 26 червня, набрав чинності закон України від 30 травня 2023 року №3137 - IX "Про Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації діяльності Фонду державного майна України, вдосконалення управлінням державним майном та підвищення ефективності санкційної політики".

Одним з пунктів цього закону можна обходитися без дозволу АМКУ на концентрацію активів, якщо метою набуття контролю є недопущення виникнення або усунення наслідків надзвичайних подій

У компанії "Укрнафтобуріння" заявили, що з травня опротестовують незаконні дії державних чиновників, зокрема Міноборони України, Мінекономіки України, Державного бюро розслідувань, Офісу генпрокурора та АРМА щодо передачі активів компанії державі.

УНБ вважає судове рішення щодо передачі, незаконним та оспорює його в суді, до того ж сам АМКУ порушив вимоги законодавства під час розгляду заяви ПАТ Укрнафта та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержаних "Укрнафта" в управління активів "Укрнафтобуріння".

Згідно із законом України №3137 - IX у закони щодо АРМА вводиться стаття 21-1, якою передбачається передача в управління активів підприємства з метою недопущення надзвичайних ситуацій, збоїв у тепло-, енерго-, енерго-, газо-, водопостачанні чи зупинки підприємств оборонного комплексу.

ПРаТ "ВК "Укрнафтобуріння" у своєму зверненні наголошує, що не існувало жодних загроз для підприємства –- газ видобувався, зарплата виплачувалася, свої обов’язки компанія виконувала повністю. Проте це не завадило суду мотивувати своє рішення віддати активи АРМА саме цією статтею.

Загалом, в УНБ вважають, що немає жодних законних підстав для передачі активів компанії якійсь третій сторонні окрім збереження їх як речового доказу на час розслідування кримінального провадження. Намагання провести концентрацію цих активів у ПАТ "Укрнафта" є незаконним. Тим паче під виглядом збереження праці компанії, що й до арешту її активів цілком успішно працювала.

Саме тому, як вважають в "Укрнафтобурінні", цю норму у законі, що вступив в дію 27 червня, нечисті на руку держслужбовці будуть використовувати в інтересах різноманітних рейдерів.

В "Укрнафтобуріння" просять АМКУ врахувати заяву компанії, визнати дії АРМА незаконними, та долучити УНБ до розгляду заяви на концентрацію її активів. Дотримуватися цієї законної процедури "Укрнафтобуріння" просить комітет вже не один раз.

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