Зміни з 1 травня в Україні: до чого готуватися військовозобов'язаним, водіям та учням

Головне:

Які нововведення для мобілізованих з 1 травня?

Для кого спливає термін проходження ВЛК?

Що відомо про нові відстрочки в "Резерв+"?

Як зміняться вимоги до світлофорів?

Що зміниться у продажу бензину та чи зросте вартість з 1 травня?

Коли стартує НМТ і що робити тим, хто не встиг зареєструватися?

Термін БЗВП скорочують: для кого

Період проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) наступного місяця скоротиться для військовозобов'язаних українців, які мають проблеми зі здоров'ям та раніше належали до категорії "обмежено придатні".

За рішенням військово-лікарської комісії, такі особи можуть проходити службу лише в тилових частинах (у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК і СП, військових вишах, навчальних центрах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони).

Програма навчання для них з 1 травня передбачатиме:

скорочення терміну підготовки з 45 діб до 30 діб ;

; зниження рівня фізичних навантажень ;

; формування окремих навчальних підрозділів.

Нововведення торкнуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить її повторно.

ВЛК для обмежено придатних

Формулювання "обмежено придатний" до військової служби було скасовано в Україні ще торік.

Відповідно до нових вимог законодавства, військовозобов'язані з такою позначкою у військово-обліковому документі мають пройти повторну військово-лікарську комісію задля визначення ступеня придатності до служби.

Граничний термін проходження ВЛК кілька разів продовжували, але остаточна дата встановлена на 5 червня 2025 року. Фактично травень буде останнім місяцем, щоб пройти медогляд.

Отримати направлення на ВЛК можна через застосунок "Резерв+" або особисто в ТЦК.

Після проходження комісії особі надаватиметься статус - придатний або непридатний. Для кожного з них визначені умови (непридатність на певний період у зв'язку з хворобою чи проходженням лікування, придатність до служби у бойових підрозділах чи тилових частинах тощо).

Нові відстрочки в "Резерв+"

8 травня у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" мають з’явитися два нових типи відстрочок від мобілізації:

для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців;

для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років.

Наступним етапом у Міноборони планують запровадити можливість сплачувати через Резерв+ штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. Ця опція може запрацювати влітку.

Зелений колір на світлофорах зміниться

З 1 травня набуває чинності новий стандарт ДСТУ, який передбачає оновлені вимоги до встановлення світлофорів.

Колір світлофора замість традиційного зеленого буде смарагдовим. Це рішення спрямоване на покращення видимості сигналу та підвищення безпеки на дорогах.

Замість суцільних стрілок з’являться шевронні (зелені на чорному фоні), які будуть помітніші здалеку.

Також з'являться спільні велопішохідні світлофори.

Будуть встановлюватися таймери зворотного відліку часу як на пішохідних, так і на транспортних, в тому числі на велосипедних світлофорах.

Крім того, будуть введені кнопки для виклику сигналу світлофора та пристрої для звукового оповіщення, що забезпечить зручніше пересування для людей з інвалідністю.

Як пояснили в Департаменті патрульної поліції, йдеться не про заміну всіх старих світлофорів, а про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

У бензин додаватимуть спирт: чи зросте вартість

З 1 травня 2025 всі українські АЗС зобов’язані додавати до бензину не менше 5% біоетанолу.

Це спирт, який виробляється з рослинної сировини, наприклад, кукурудзи, і додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу.

Така домішка використовується протягом довгого часу у Європі, а оскільки від початку повномасштабного вторгення наша країна активно імпортує паливо з ЄС, велика кількість українських водіїв їздять на поливі з біоетанолом.

Бензин зі спиртовою домішкою вважається безпечним для автомобілів..

На ринку біоетанольна суміш наразі дорожча за звичайний бензин, однак ціна на нафту на світовому ринку знижується. Тому експерти прогнозують, що у роздріб ціна для споживача майже не зміниться, а за оптимістичним сценарієм може навіть знизитися на 3-5 грн/л.

Стартує основна сесія НМТ

14 травня розпочнеться основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування триватиме до 25 червня.

Після 4 травня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Ця інформація не оприлюднюється публічно з міркувань безпеки.

Випускники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової сесії НМТ - з 14 до 25 липня.

Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня, а внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня.

Цього року тестування включатиме 4 предмети (українська мова, математика, історія України та один додатковий предмет на вибір). НМТ складатимуть за один день у два етапи.

Нагадаємо, про нововведення у соціальній сфері наступного місяці ми писали в матеріалі: "Тарифи, "новий сезон" субсидій та пенсії. Які зміни чекають українців з 1 травня".