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Зміна вподобань. Американці втрачають інтерес до великих пікапів, - дослідження

Понеділок 05 травня 2025 14:58
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Зміна вподобань. Американці втрачають інтерес до великих пікапів, - дослідження Фото: американці втрачають інтерес до великих пікапів (news.chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Американці втрачають інтерес до повнорозмірних пікапів. Покупці нових автомобілів починають шукати більш компактні та недорогі альтернативи великим позашляховикам та пікапам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GM Authority.

Річ у тому, що машини дорожчають, щомісячні платежі б'ють по кишені, і це змушує пересідати на компактний транспорт іншого форм-фактору.

Висновки про пік продажу великих вантажівок і позашляховиків зроблено на основі опитувань дилерів і покупців. Аналітики вважають, що увага споживачів почне зміщуватися у бік середньорозмірних пікапів та седанів. Для General Motors, Ford та Stellantis це не дуже хороші новини, адже всі три автогіганти відмовилися від седанів, а намагаються активно продавати саме повнорозмірні рамні моделі.

Втім, у 2025 році продажі повнорозмірних пікапів Ford F-Series зросли на 24,5%, а Chevrolet Silverado втратив лише 1,2% клієнтів. Значний спад лише у RAM (-11,8% за підсумками першого кварталу), але проблеми суббренду Stellantis почалися ще торік. Однак у якомусь сенсі прогноз уже збувається, адже середньорозмірні пікапи Chevrolet Colorado (+73%), GMC Canyon (+66%), Ford Ranger (+677%) та Toyota Tacoma (+177%) б'ють рекорд продажів.

Будувати прогнози на 2025 рік у США складно, адже через мита Трампа ринок може перевернутися, а наслідки від нововведень призведуть до трансформації галузі.

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