Зміна прайс-кепів не означає автоматичного зростання цін, - експерт

Зміна прайс-кепів не означає автоматичного зростання цін і фактично не призвела до суттєвого підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) та голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

Він також розвінчав поширений міф про те, що Україна має найвищі ціни на електроенергію серед країн ЄС.

"Кінцева ціна електроенергії для промисловості в Україні становить 164 євро за МВт·год, що відповідає середньому рівню по ЄС", - зазначив він.

І додав, що на відміну від багатьох європейських країн, українська енергосистема зруйнована росіянами, що додатково тисне на ринок.

За його словами, велика промисловість може вже зараз укладати довгострокові контракти з розподіленою газовою генерацією та ВДЕ, проте не поспішає це робити через відсутність готовності приватних інвесторів субсидувати промисловість.

За словами Трохимця, регулятор ухвалив єдине правильне рішення в нинішніх умовах - щоб не допустити відключень споживачів.

Через війну Україна втратила понад 9 ГВт генеруючих потужностей, і наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення обладнання, пошкодженого російськими атаками. Усі доступні кошти спрямовуються на ремонт цих потужностей, щоб забезпечити надійність енергосистеми України.

І насамкінець, наша країна обрала дотувати населення, а не промисловість, бо обох не потягне. Щоб "Енергоатом" і "Укргідроенерго" могли підтримувати фіксовані, дотаційні тарифи для населення, рівень цін на ринку має покривати реальні витрати генерації.

"Додатково обидва виробники інвестують значні власні кошти у будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури, що потребує стабільного та передбачуваного фінансування", - наголосив Трохимець.

Раніше політолог, директор "Інституту світової політики" Євген Магда нагадав, що українці вже понад 200 днів живуть без відключень світла. Він впевнений, що це стало можливим завдяки перегляду граничних цін на електроенергію у вечірні години.