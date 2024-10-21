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Зміна правил, прайс-кепів та системи ПСО: експерт назвав головні умови енергетичної стабільності України

Понеділок 21 жовтня 2024 13:59
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Зміна правил, прайс-кепів та системи ПСО: експерт назвав головні умови енергетичної стабільності України Фото: експерт назвав головні умови енергетичної стабільності України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетичний сектор України потребує змін, зокрема щодо прайс-кепів, правил ринку та системи покладання спеціальних обов'язків (ПСО). Ці кроки є критичними для забезпечення енергетичної стабільності.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Громадського радіо".

"Тут треба багато чого змінювати. І прайс-кепи треба підвищувати, і правила ринку змінювати, і систему постачальника спеціальних обов'язків треба змінювати", - заявив Омельченко. За його словами, ці заходи є більш важливими, ніж прогнозування майбутніх сценаріїв в енергетичній галузі.

Експерт підкреслив, що підвищення прайс-кепів впливає на стимулювання інвестицій.

"Оце набагато важливіше робити, ніж заявляти про прогнози," - наголосив Омельченко, закликаючи до створення сприятливих інвестиційних умов у енергетичному секторі.

На думку експерта, такі зміни допоможуть забезпечити достатньо потужностей для проходження осінньо-зимового періоду та зміцнити енергетичну безпеку України в довгостроковій перспективі.

Омельченко також зазначив, що ці заходи мають більше значення для енергетичної галузі, ніж навіть посилення корпоративного управління в таких компаніях, як "Укренерго", "Енергоатом" та "Центренерго".

Раніше Голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту. Аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що прайс-кепи обмежують інвестиції у виробництво електроенергії.

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