ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зміна правил е-торгівлі ліків. Кабмін продовжить обговорення

Вівторок 21 травня 2024 20:31
UA EN RU
Зміна правил е-торгівлі ліків. Кабмін продовжить обговорення Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба продовжать обговорення проєкту постанови, яка може внести зміни в роботу сервісів онлайн-бронювання ліків. МОЗ обговорив ситуацію з представниками прайс-агрегаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника сервісу tabletki.ua Олександра Муравщика за підсумками наради.

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах. Наразі проект відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.

"Нас запросили на обговорення проєкту постанови, однак повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат. Для нас пріоритет - споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули. Ми продовжуватимемо повідомляти нашим клієнтам про перебіг подій на сайті tabletki.ua", - повідомив Муравщик.

Нагадаємо, послугам аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках можуть сягати до 15%.

Раніше tabletki.ua на своєму сайті розмістив повідомлення про те, що чиновники їх закривають і закликали підписати відповідну петицію. Наразі вона набрала 27 тисяч підписів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни