Зміна підходу та ставка на безпілотники: головне зі статті Залужного для CNN

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для іноземного медіа CNN. У публікації він висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни в Україні та ролі безпілотників у сучасних бойових діях.
РБК-Україна розповідає зміст статті головкома ЗСУ для CNN.
Свою статтю Залужний почав з того, що з моменту останніх битв Другої світової війни, яка стала основою стратегічного бачення воєн кінця ХХ-го - початку ХХІ-го століття, минуло вже майже 80 років і, попри шалений розвиток озброєння та військової техніки, стратегія перемоги все ще полягала у знищенні супротивника та захопленні або звільненні території.
"При цьому форми і способи, якими це досягалося, безпосередньо залежали від рівня розвитку озброєння та військової техніки, що використовувалась. Звісно, знання основ стратегії, оперативного мистецтва, тактики мають супроводжувати кар’єрне зростання військових спеціалістів і слугувати для розв’язання двох головних задач", - йдеться в статті.
Перша задача, на думку Залужного, імовірно, другорядна. Вона полягає в підготовці воєначальника безпосередньо до майбутньої війни із завданням передбачити ту обстановку війни, яка буде на початок воєнних дій.
"Саме таке надскладне завдання у разі вирішення дозволяє витримати удар та дати гідну відсіч ворогу, знекровити його ударні угруповання й тим самим виграти час для перехоплення ініціативи. Увесь цей процес пов’язаний з величезними ризиками і сумнівами, які обумовлені наявністю лише одного шансу дати гідний опір меншими силами за обмежених ресурсів", - пояснює головком.
Друга задача, на його погляд, основна - вчасно з’ясувати вимоги, які висуває війна, що пов’язані з розвитком технічного прогресу, і, як наслідок, стрімким розвитком озброєння та військової техніки, політичною ситуацією як у світі, так і в самій державі, економічним станом тощо.
"А, отже, для кожної війни необхідно знаходити лише свою унікальну стратегію і логіку, яка дозволить вже в нових умовах віднайти шлях до перемоги", - наголосив він.
Водночас, за словами Залужного, говорячи про свою власну особливу стратегію, жодним чином не можна відкидати повністю існуючі доктрини, які описують процес підготовки та ведення операцій. Але потрібно усвідомлювати, що вони будуть постійно змінюватися та наповнюватися новим змістом.
"Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення перемоги", - пояснив головком.
Як написав Залужний, основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ, безумовно, є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин.
Водночас, за словами Залужного, є ще низка факторів, які безумовно впливають на рішення щодо пошуку нових форм застосування сил оборони. Ось деякі з них:
Як наголошує у статті головком, відповідно до умов війни сьогодення, чи не основним варіантом здобуття переваги є опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються. Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами.
"Необхідність суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем, позитивно впливати на перебіг бойових дій, спонукає як наслідок до пошуку нових форм і способів застосування, які, в свою чергу, безумовно вплинуть і на структуру як Збройних сил, так й інших складових сил оборони України", - пояснює він.
За словами головкома, підвищити вплив безпілотників та інших новітніх систем на ефективність бойових дій можливо завдяки:
А тому, як наголошує Залужний, необхідно створити новий дизайн операцій на основі наявних технологічних спроможностей, який буде ґрунтуватися не лише на просторово-часових показниках воєнних (бойових) дій, а й переважно на створенні вирішальних умов та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть реалізації мети операції.
Такими вирішальними умовами, на думку головкома, є:
"На перший погляд, це абсолютно консервативні і класичні умови, досягнення яких слугує вже давно діючим формам і способам. Але це лише на перший погляд, так як саме засоби їх досягнення вже змінилися, і старі засоби, на жаль, усе більше залишаються мрією для ЗСУ, змінюються насамперед і способи їх досягнення", - констатує у своїй статті головком.
Як йдеться у статті Залужного, операції з використанням безпілотників за способом виконання можуть бути наступними:
Цей список, за словами головкома, буде невпинно зростати з розвитком самих засобів, і звісно, буде спонукати до змін в доктринальних документах і формуванні абсолютно нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Поява нових самостійних операцій або їх поєднання приводить до необхідності створення нової організаційної структури. Усе це можливо буде при гнучкому і швидкому реагуванні державних інституцій на зміни.
Крім того, головком зазначив, що окрім підвищення ефективності бойових дій, безпілотні та інші новітні технологічні системи здатні вирішити низку ключових проблем в організації і веденні бойових дій:
"Звісно, що на полі бою противник шукатиме шляхи захисту й намагатиметься взяти ініціативу в свої руки. Тому з розвитком спроможностей ударних систем, у тому числі й безпілотних, вкрай необхідне удосконалення систем захисту і протидії", - додав головком.
Тому, за словами Залужного, для опанування нових форм і способів Силам оборони потрібно створити абсолютно нову державну систему технологічного переозброєння, до якої належатимуть підсистеми:
"Вже нині з упевненістю можна сказати, що система має бути цілісною та водночас гнучкою як до суб’єктів, які можуть залучатися, так і щодо фінансування та зміни виробництва. Безперечно, усе це потребуватиме часу, але саме час є визначальним", - наголосив він, додавши, що створення такої системи може тривати до 5 місяців.
За словами Залужного, у 2024 році потрібно зосередити українські зусилля на:
Як наголосив головком, в сучасних умовах ЗСУ разом із іншими складовими сил оборони, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності.
"Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимальної шкоди, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - резюмував він.
Нагадаємо, минулого року видання The Economist опублікувало статтю Залужного, в якій він заявив, що війна з Росією зайшла у глухий кут, та пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не був таким, яким його очікували на Заході.
Більше про те, що написав Залужний у статті для The Economist, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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