Зміна клімату: як глобальне потепління впливає на зимові бурі та снігопади

Зміна клімату не тільки скорочує тривалість зим, а й робить зимові шторми інтенсивнішими. Атмосфера, що теплішає, утримує більше вологи, що призводить до збільшення опадів і екстремальних погодних явищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Багато експертів стверджують, що зміна клімату призведе до більш теплих і коротких зим у Північній Америці, однак це не означає, що зимові шторми зникнуть. Навпаки, вони можуть ставати інтенсивнішими.

За словами доцента Північно-Західного університету Деніела Хортона, атмосфера поводиться як губка: вона здатна вбирати більше вологи, але також і віддати її, коли умови стають сприятливими.

Це явище призводить до того, що зимові шторми можуть приносити набагато більше опадів, а також мокрий сніг, крижаний дощ і снігопади в несподіваних місцях, таких як Новий Орлеан або узбережжя Мексиканської затоки.

Крім того, підвищення температури в Арктиці сприяє утворенню систем високого тиску, які витісняють холодні фронти і змушують їх рухатися на південь, створюючи сильніші шторми.

Доцент метеорології в Університеті Оклахоми Джейсон Фуртадо зазначає, що з підвищенням температури вторгнення холодних повітряних мас стають частішими. Ці шторми живляться різницею температур між холодним арктичним повітрям і більш теплими широтами, що робить їх більш енергійними і здатними утримувати більше вологи.

Особливо вразливими до екстремальних зимових погодних явищ стають приозерні регіони, такі як Нью-Йорк і Мічиган. У цих районах вищі температури впливають на процес "снігового ефекту", коли озера, не вкриваючись льодом так сильно, як раніше, випаровують вологу, яка потім випадає у вигляді опадів під час проходження холодних фронтів.

Зміни клімату вносять значні корективи в зимовий клімат у США. За словами Джейсона Фуртадо, ми переживаємо перехідний період, коли клімат швидко змінюється, і зими більше не будуть такими, як раніше.