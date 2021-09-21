В Змиеве по программе президента открыли новый корпус детского сада

"Благодаря открытию корпуса мы на 90% решаем социальную проблему - избегаем очередей в садик. В заведении работы проводились комплексно: были выполнены работы по энергосбережению, реконструкции фундамента, кровли, внутренние работы и прочее. Учреждение полностью соответствует требованиям инклюзии", - отметил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Работы в детском саду проходили еще с 2018 года, а закончить объект удалось в рамках программы "Большая стройка". Ожидается, что новый корпус детского сада №2 почти уберет очереди в детские сады города. По словам директора заведения Юлии Бондаренко, сейчас очередь в детсад составляет 156 детей. Всего на сегодня в учреждении воспитывают 260 детей, а завтра его будут посещать уже 310 человек.

"Очень долго ждали. И наконец у нас будут работать дополнительно в новом корпусе 2 инклюзивные группы, младшая и старшая, а также 3 средние группы переедут в этот корпус. То есть дополнительно у нас откроется 4 группы каждой параллели: раннего возраста, младшая, средняя и старшая группы. Мы уже набрали детей и ждем всех в новом корпусе", - сказала Юлия Бондаренко.

Дошкольное учреждение посещают также дети из близлежащих населенных пунктов: с. Чемужовка, пгт Зидьки и др.

"Очень важно, что в учреждении дошкольного образования появился изолятор для детей, нуждающихся в медицинской помощи, он оснащен в соответствии с санитарными нормами. Также ресурсная комната имеет большое значение, кабинеты для работы специалистов, в том числе для детей сделали теплый пол на 1 этаже, поставили рекуператоры", - добавила директор детского сада.

До этого на Харьковщине в рамках президентской программы "Большая стройка" реконструировали школу в с. Пархомовка, детский сад в пгт Малая Даниловка. Сейчас идет строительство нового корпуса детского сада в пгт Песочин.