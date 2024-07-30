ЗМІ знайшли елітний бізнес у Хорватії, який може належати Боголюбову
Екс-співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов може мати відношення до розкішного готелю з мережі Radisson в Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістське розслідування.
Як виявили журналісти, низка компаній та їх керівників, пов’язаних з колишніми власниками "Приватбанку", є співвласниками та управителями хорватського готелю Radisson Blu Resort & Spa, Split.
Згаданий готель у Хорватії належить трьом фірмам - Aedro Finance Ltd (белізький офшор), хорватській Memento d.o.o., та кіпрській Olbia Investments Limited. Остання компанія – один з боржників, які вважаються пов’язаними з "Приватбанком" часів Боголюбова-Коломойського особами і фігурує у відповідному списку.
У свою чергу Olbia через офшор належить Сергію Дистергову, про якого пишуть, що це "людина Боголюбова". При цьому директором у фірмах, які володіють та керують готелем, є Маріанна Гіаннаку, яка одночасно управляє низкою інших фірм із орбіти Боголюбова-Коломойського.
Готель Radisson Blu Resort & Spa, Split активно розвивається, нещодавно став із 4-зіркового 5-зірковим. Наразі він не включений до списку майна, внесеного Високим судом Лондона у так званий Freezing Order щодо арешту активів Коломойського-Боголюбова.
Нагадаємо, раніше Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Боголюбова та Коломойського. Він також зобов’язав їх відкрити свої активи та обмежив ліміт витрат для них сумою у 20 тисяч євро на тиждень.
Ігор Коломойський наразі перебуває під вартою. Геннадій Боголюбов нещодавно залишив Україну за чужим паспортом.
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