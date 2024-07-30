СМИ нашли элитный бизнес в Хорватии, который может принадлежать Боголюбову

Экс-совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов может иметь отношение к роскошной гостинице из сети Radisson в Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование .

Как обнаружили журналисты, ряд компаний и их руководителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, являются совладельцами и управителями хорватской гостиницы Radisson Blu Resort & Spa, Split.

Упомянутый отель в Хорватии принадлежит трем фирмам – Aedro Finance Ltd (белизский оффшор), хорватской Memento doo и кипрской Olbia Investments Limited. Последняя компания – один из должников, которые считаются связанными с "Приватбанком" времен Боголюбова-Коломойского лицами и фигурируют в соответствующем списке .

В свою очередь Olbia через оффшор принадлежит Сергею Дистергову, о котором пишут, что это "человек Боголюбов". При этом директором в фирмах, владеющих и управляющих гостиницей, является Марианна Гианнаку, которая одновременно управляет рядом других фирм с орбиты Боголюбова-Коломойского.

Отель Radisson Blu Resort & Spa, Split активно развивается, недавно стал со 4-звездным 5-звездным. Пока он не включен в список имущества, внесенного Высоким судом Лондона в так называемый Freezing Order по аресту активов Коломойского-Боголюбова.

Напомним, ранее Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Боголюбова и Коломойского. Он также обязал их открыть свои активы и ограничил лимит расходов для них в размере 20 тысяч евро в неделю.

Игорь Коломойский находится под стражей. Геннадий Боголюбов недавно покинул Украину по чужому паспорту.