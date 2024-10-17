ЗМІ запідозрили комбата бригади ТрО в причетності до "ДНР". Його відсторонили

Що передувало

У серпні командиром 107 окремого батальйону територіальної оборони став Сергій Салаватов.

Вчора журналісти hromadske опублікували розслідування, в якому стверджують, що знайшли дані, які свідчать про колишні зв’язки Салаватова з "ДНР".

Як йдеться в розслідуванні, наразі соцмережі чинного командира батальйону ТрО "почищені", однак відновлені пости показують, що у 2014 році він поширював дописи із проросійських та сепаратистських спільнот.

Також у розпорядженні журналістів опинилися телефонні з’єднання Салаватова.

У 2014 році він спілкувався зі співробітником так званого "Міністерства внутрішніх справ "ДНР" Межлумом Дамірчаном, бойовиком із російського формування "Русич" Антоном Кальченком та причетним до створення "народного ополчения ДНР" Олександром Алєксєєвим.

Як пояснив Салаватов, у 2014 році політика його не цікавила, а проросійські пости з його сторінки репостила колишня дружина.

Сергій Салаватов (hromadske)

Реакція Сил ТрО

Зазначається, що після надходження звернення журналістів щодо Салаватова, командир 109 бригади ТрО звернувся до регіонального управління Департаменту військової контррозвідки по Донецькій області з проханням перевірити цю інформацію.

"Така перевірка була проведена. Жодних фактів, які б свідчили про причетність чи будь-яку іншу участь Сергія Салаватова в незаконних збройних формуваннях, його співпрацю з росіянами - виявлено не було", - повідомили у ТрО.

Також, за ініціативою Салаватова також була проведена перевірка на поліграфі, яка не виявила чогось незаконного в його діях.

"Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, командуванням Сил ТрО призначено службове розслідування. На час проведення службового розслідування Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою", - додали у ТрО.

Там також зазначили, що за результатами розслідування буде прийнято відповідне рішення.

Оновлено о 22:45

Командування Сил територіальної оборони прибрало відповідний допис зі сторінки у Facebook. Наразі жодних інших офіційних заяв командування не робило.