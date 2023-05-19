ЗМІ встановили, що РФ отримує іноземні безпілотники та мікросхеми через Казахстан

Росія отримує сотні безпілотників та електронні компоненти для радіоелектронної промисловості через Казахстан. Далі ця продукція потрапляє до структур, які пов'язані з армією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування "Важливих історій", Центру з дослідження корупції та організованої злочинності та Der Spiegel.

З початку російського вторгнення імпорт мікроелектроніки до Казахстану значно зріс. У країну ввезли інтегральні мікросхеми на 75 млн доларів, а безпілотників на 5 млн доларів. Примітно, що у 2021 році офіційні органи статистики Казахстану навіть не фіксували безпілотників у своєму звіті про імпорт-експорт.

Мікросхеми

Московська компанія "Стек" ввезла з Казахстану комплектуючих (інтегральних схем, діодів, транзисторів та інших) на 4,2 млн доларів.

Є дані, що виробниками цих товарів є Німеччина, Нідерланди та Сінгапур. Покупцями компанія "Стек" є розробник радіотехнічних систем "МЕІ" (входить до складу держкорпорації "Роскосмос" - ред.) та виробник систем електропостачання для російських ракетних комплексів "Московський прожекторний завод".

Безпілотники

Казахстанська компанія "Аспан Арба" зареєструвалася після вторгнення РФ в Україну. Вона відправила понад 500 дронів до Росії вже 2022 року. Безпілотники казахстанська компанія купувала у нідерландської доньки китайську компанію DJI Europe B.V.

"Небесна механіка" володіє Ілля Гольберг - так само звуть засновника "Аспан арба". Цьогорічний директор "Аспан арба" Михайло Сапожніков раніше був співвласником "Небесної механіки" разом із Гольбергом.

У квітні 2022 року дрони DJI Mavic 2 у "Небесної механіки" купила московська обласна федерація ветеранів збройних конфліктів "Рись". У лютому 2023 року квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK купила камчатська крайова рада ветеранів війни та праці.

Казахстан та санкції проти РФ

Офіційно влада Казахстану санкції проти Росії не запроваджувала, проте публічно заявляла, що не буде допомагати Кремлю обходити їх.

Reuters повідомляло, що у березні російські компанії завалили своїх казахстанських партнерів новими проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари.

Вже наприкінці березня уряд Казахстану вирішив почати вимагати від експортерів надання додаткових документів при надсиланні товарів до Росії.

Також казахстанська залізниця з 8 травня вводять заборону на перевезення нафтопродуктів до російського порту Тамань, який знаходиться неподалік від окупованого Криму.