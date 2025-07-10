ЗМІ склали антирейтинг корупційних скандалів за участі НАБУ

Так, у топ-10 скандалів з представниками НАБУ, згідно з матеріалами журналістів, увійшли:

1. Тімур Аршавін - детектив з доступом до державної таємниці втік до Румунії. У його дружини та її родичів виявлено чинне громадянство рф, а сам Аршавін фігурує в історії з мікрокредитами та сумнівними доходами.

2. Микола Масляк - офіційний викривач НАБУ був затриманий за підозрою в організації наркоторгівлі та контрабанди прекурсорів. За інформацією журналістів, угруповання, в якому діяв Масляк, щомісяця заробляло понад 50 млн грн.

3. Олександр Риковцев, Станіслав Браверман та ще 15 детективів. У деклараціях співробітників НАБУ виявлено недостовірні відомості про криптовалюти. Зокрема, дружина Риковцева задекларувала біткоїни на понад $1 млн, а Браверман - фейкові операції з криптовалютою на понад 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмітько - керівник підрозділу декларував значну кількість готівки - часом доходило до 2/3 офіційного річного доходу. Згодом він вивів за кордон понад 4,3 млн грн. Його дружина, попри воєнний стан, відпочивала за кордоном, у той же час отримувала державну допомогу в Україні.

5. Михайло Романюк - детектив, який одночасно розслідував справу "Роттердам+" і набував елітну нерухомість, яку записував на родичів. Маючи вже у власності маєток, авто та інше майно він придбав квартиру на 117 м² за пільговою програмою "єОселя".

6. Роман Нєдов - заступник керівника підрозділу, який придбав дві квартири, записав їх на тещу, а згодом дружина отримала їх як подарунок із суттєво заниженою вартістю. Таким чином було приховано сотні тисяч доларів.

7. Станіслав Браверман - детектив, який мав статеві стосунки зі свідком у справі, до якої був причетний бізнесмен Борис Кауфман. Це спричинило конфлікт інтересів і фактичний провал двох корупційних справ на мільярди гривень. Браверман був звільнений після значного медійного розголосу.

8. Олександр Доценко - особа, яка часто фігурує як викривач НАБУ, виявилася громадянином РФ з чинним паспортом, а також випускником "школи ФСБ" - Академії держслужби при президентові РФ.

9. Олександр Скомаров - керівник Другого головного підрозділу детективів. Приховав російське громадянство свого батька та його бізнес в ОРДЛО. Його дружина виїхала за кордон на автомобілі, зареєстрованому на дружину нардепа від ОПЗЖ Христенка, яка проживає в Москві, а водієм був помічник Чаба Пейтера, якого з 2023 року розшукує НАБУ.

10. Маркіян Слоневський - детектив, який отримував регулярні грошові перекази від російського підприємця Владислава Іскендерова - власника компанії з Бєлгороду, яка працює за держконтрактами країни-окупанта. Також декларував криптовалюту у фейкових гаманцях і попадався на сумнівних депозитних адресах.