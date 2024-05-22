ЗМІ повідомляють про обшуки у НАБУ. У САП пояснили ситуацію

Що передувало

Як повідомляють ЗМІ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники Національної поліції 22 травня проводять обшуки в співробітника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва".

Слідчі дії відбуваються у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".

Що кажуть у САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося.

Водночас там підтвердили, що САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача - співробітника НАБУ.

"Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ - детектива одного з підрозділів", - зазначили у САП.

Там додали, що обшуку було залучено Нацполіцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань.