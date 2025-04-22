ЗМІ під забороною: Швейцарія оновила санкційні списки проти РФ

Уряд Швейцарії приєднався до антиросійських санкції Євросоюзу. Було запроваджено обмеження проти восьми російських засобів масової інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну владу Швейцарії.
Зазначається, що Федеральний департамент економіки EAER вніс зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні 17 грудня 2025 року.
Цими змінами передбачено внесення до Додатку 25 восьми організацій, які працюють в інформаційному просторі. Наразі назви ЗМІ, проти яких введено обмеження, не уточнюються.
Також було оновлено записи щодо 158 підсанкційних осіб та організацій у Додатку 8. Обмежувальні заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка західних країн — серед яких Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада та інші — запровадили масштабні санкції проти Російської Федерації. Ці обмеження охоплювали заморожування активів російських олігархів і чиновників, заборону на експорт технологій і високотехнологічних товарів, обмеження на імпорт енергоносіїв із РФ, а також ускладнення доступу до міжнародних фінансових ринків.
Крім того, були введені санкції проти низки російських банків, що суттєво обмежило їхній доступ до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.
24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту ворога, а також банків, які обходять обмеження.
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