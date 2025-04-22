ЗМІ під забороною: Швейцарія оновила санкційні списки проти РФ

Зазначається, що Федеральний департамент економіки EAER вніс зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні 17 грудня 2025 року.

Цими змінами передбачено внесення до Додатку 25 восьми організацій, які працюють в інформаційному просторі. Наразі назви ЗМІ, проти яких введено обмеження, не уточнюються.

Також було оновлено записи щодо 158 підсанкційних осіб та організацій у Додатку 8. Обмежувальні заходи набирають чинності 23 квітня 2025 року.

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка західних країн — серед яких Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада та інші — запровадили масштабні санкції проти Російської Федерації. Ці обмеження охоплювали заморожування активів російських олігархів і чиновників, заборону на експорт технологій і високотехнологічних товарів, обмеження на імпорт енергоносіїв із РФ, а також ускладнення доступу до міжнародних фінансових ринків.

Крім того, були введені санкції проти низки російських банків, що суттєво обмежило їхній доступ до міжнародної міжбанківської системи SWIFT.