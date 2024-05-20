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ЗМІ назвали причину аварії вертольота з президентом Ірану

Архівне фото: Ібрагім Раїсі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Причиною авіакатастрофи в Ірані, під час якої загинув президент Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність вертольота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії гелікоптера, що сталася через технічну несправність під час повернення з Ходи", - ідеться в заяві.

Також унаслідок інциденту також загинули міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, керівник п'ятничної молитви міста Тебріз Мохаммад Алі Аль-Хашем, губернатор Східного Азербайджану Малек Рахматі, керівник групи охоронців президента Мехді Мусаві, а також пілоти та льотний екіпаж.

Видання додало, що Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, обраним керувати країною на 13-х президентських виборах 2021 року. 

Детальніше про смерть президента Ірану

Учора ввечері стало відомо про авіаінцидент за участю президента Ірану, а вже вночі офіційно було підтверджено інформацію про його смерть.

РБК-Україна розповіло про те, ким був Раїсі, за що отримав прізвисько "тегеранський м'ясник" і чи позначиться його смерть на правлячому режимі.

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ІранАвиакатастрофа