ЗМІ назвали п'ять країн, які можуть приєднатися до БРІКС

За даними журналістів, головним критерієм відбору був географічний фактор. Він має забезпечувати регіональний баланс усередині об'єднання. Також розглядалися держави, які є учасниками G20.

Видання зазначає, що також розглядається приєднання ще однією африканської країни. Бразилія хотіла б бачити учасником Індонезію, проте та поки не готова приєднатися до БРІКС.

Головними противниками розширення БРІКС були Індія та Бразилія. Остання в обмін на розширення блоку наполягла на тому, щоб учасники об'єднання підтримали її заявку на місце в Раді безпеки ООН. Проте поки залишається незрозумілим, чи досягли члени БРІКС остаточної згоди.

При цьому, за інформацією ЗМІ, Китай не виключає вступу Бразилії, але категорично проти участі свого регіонального суперника, Індії, у вищому органі ООН.

Бразильське видання також пояснює ймовірне приєднання Ірану до БРІКС. Однією з головних причин цього став вплив Росії, оскільки Тегеран є союзником Москви.

Саміт БРІКС

Нагадаємо, 22 серпня у Південній Африці стартував саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки). Цього року російський диктатор Володимир Путін не відвідав саміт. Ймовірною причиною цього стала його міжнародна ізоляція, а саме виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт у справі про депортацію українських дітей.

За даними Bloomberg, лідери Китаю та РФ хотіли використати саміт для покращення свого міжнародного іміджу та впливу.

Детальніше про цьогорічний саміт БРІКС та на що чекати Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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