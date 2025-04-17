ЗМІ назвали 10 антидосягнень НАБУ до 10 річниці з дня його створення

За 10 років з моменту створення Національне антикорупційне бюро тотально розчарувало українців: витратило на свою діяльність в рази більше грошей, ніж стягнуло з корупціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"Національному антикорупційному бюро не довіряють 62,3% українців. Приблизно такий вигляд мають 10 років антикорупційної реформи: НАБУ пройшло шлях від надії українців на очищення від корупції до райвідділку з мухами та торгівлі наркотою. Юридична спільнота неодноразово висловлювалась з цього приводу: Бюро потрібно розігнати, бо з цим Бюро результатів вже не буде", - йдеться в статті.

Насамперед держава витрачає на НАБУ набагато більше коштів, ніж отримує внаслідок розслідувань. Витрати у 2,2 рази більші за отриманий зиск: у 2024 році держбюджет витратив на утримання НАБУ 1,874 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів 823 млн грн.

Загалом, всупереч вимогам закону, за 10 років не було проведено жодного аудиту НАБУ, а саме Бюро жодного разу не прозвітувало перед українцями у Верховній Раді.

Поміж інших антидосягнень, відзначених журналістами, втеча до Румунії детектива НАБУ, який мав звʼязки з Росією та великі проблеми з кредитами; викриття представника НАБУ на виготовленні і збуті амфетамінів та інших наркотиків; зливання розслідувань щодо зловживань на закупівлі дронів для ЗСУ; примушування свідків до відносин детективами; допомога родичам злочинців втекти від відповідальності; винесення НАБУ на дошку ганьби антикорупційними організаціями.