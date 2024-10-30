ЗМІ написали, що Південна Корея може передати Україні снаряди. Сеул відреагував

Що писали ЗМІ

Як повідомляла газета Dong-A Ilbo, неназваний представник уряду країни розповів, що Україна останнім часом неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди.

При цьому інше джерело журналістів зазначало, що відповідне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки. Також має бути вирішене питання про те, яким чином здійснювати постачання, - напряму чи через США.

Реакція Сеулу

Newsis стверджує, що неназваний високопосадовець Офісу президента Південної Кореї вже спростував такі чутки.

"Існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 мм і 155 мм, і Україна ніколи не просила нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів напряму", - заявив він.