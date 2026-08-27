Можуть подорожчати ноутбуки та консолі: ЗМІ дізналися про плани Трампа на нові мита

Мита можуть поширити на техніку

Згідно з пропозицією, тарифи планують застосовувати до ширшого кола технологічної продукції. Йдеться, зокрема, про ноутбуки, ігрові консолі та сервери центрів обробки даних.

Таким чином, ініціатива, що обговорюється, може вийти за рамки безпосереднього імпорту напівпровідників. При цьому остаточної структури майбутніх тарифів поки що не визначено.

Латник запропонував зв'язати тарифи з інвестиціями

Міністр торгівлі США Говард Латнік підтримує механізм, за якого іноземні компанії зможуть отримати звільнення від нових мит в залежності від їх інвестицій в американське виробництво чипів.

Така схема, згідно з публікацією Politico, має стимулювати розширення випуску напівпровідників усередині США.

Одночасно Вашингтон розглядає можливість поетапного запровадження нових тарифів. Однак параметри цієї схеми ще можуть суттєво змінитись у найближчі тижні чи місяці.

Reuters не підтвердило дані

Reuters не змогли незалежно підтвердити інформацію Politico. Білий дім та Міністерство торгівлі США на запити агентства з проханням прокоментувати повідомлення оперативно не відповіли.