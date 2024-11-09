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Гарріс може отримати нову посаду після поразки на виборах, - ЗМІ

Вашингтон, Субота 09 листопада 2024 11:18
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Гарріс може отримати нову посаду після поразки на виборах, - ЗМІ Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Камала Гарріс може отримати нову посаду після поразки на президентських виборах. Вона може стати суддею Верховного суду США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Днями адвокат Бакарі Селлерс, який протягом восьми років був членом Палати представників Південної Кароліни від Демократичної партії, заявив, що 70-річна ліберальна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду через проблеми зі здоров'ям. Це дозволить президенту Джо Байдену висунути Гарріс.

Камала Гарріс до обрання сенатором була окружним прокурором Сан-Франциско та генеральним прокурором Каліфорнії. Її призначення на посаду судді без відповідного досвіду було б незвичним, але не безпрецедентним.

Для призначення Гарріс президенту Джо Байдену необхідно буде подати її кандидатуру, а Сенату затвердити. Наразі демократи мають більшість у Сенаті - 51 голос проти 49 республіканців.

Проте вже у січні баланс сил зміниться, оскільки Республіканська партія на виборах взяла більшість у Сенаті.

Якщо суддя Соня Сотомайор піде у відставку після зміни президента, місце у Верховному суді, ймовірно, займе консервативний суддя. Це може змінити баланс у Верховному суді на користь республіканців.

Вибори президента США

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс зі значним відривом.

Трамп ще до оголошення офіційних результатів назвав себе новим президентом, а Гарріс визнала поразку. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися наприкінці січня 2025 року.

Крім того, Республіканська партія візьме під контроль Сенат, оскільки отримала більшість. Є велика ймовірність, що республіканці матимуть більшість і в Палаті представників.

Чого Україні очікувати від президентства Дональда Трампа - у нашому матеріалі.

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Сполучені Штати Америки Камала Гарріс Верховний суд
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