ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ дізналися, чи залишиться Воллес міністром оборони в уряді Британії

Новость на русском →
Британія, Понеділок 24 жовтня 2022 20:36
ЗМІ дізналися, чи залишиться Воллес міністром оборони в уряді Британії Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Британії Бен Воллес, ймовірно, залишиться на своїй посаді та буде працювати в уряді Ріші Сунака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SkyNews.

Як повідомляє видання, Бен Воллес є головним кандидатом на те, щоб очолити Міноборони Британії вже в уряді Ріші Сунака.

Новий прем'єр-міністр Сунак захоче залишити колишнього капітана армії на посаді міністра оборони, але є нюанс. Головною перешкодою цьому може стати різне бачення Уоллеса та Сунака щодо обсягів видатків на оборону у бюджеті.

Також серед можливих кандидатів на цю посаду називають колишнього прем'єр-міністра країни Терезу Мей, а також лідера Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт.

Нагадаємо, що сьогодні лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, новим прем'єром стане Ріші Сунак.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему