ЗМІ дізнались, хто може стояти за розтратою коштів в "Укрнафті"

"Комерційний блок 'Укргазвидобування" під час укладання договорів з недобросовісними підрядниками очолювали Сергій Федоренко та Тетяна Сидоренко. Ці особи, залишивши за собою розгалужену систему корупційних схем, тепер впроваджують їх в іншому державному підприємстві - "Укрнафта", де займають аналогічні керівні посади", - йдеться в матеріалі.

Також стало відомо, що "Укрнафта" почала укладати контракти з тими ж підозрілими контрагентами на постачання залізобетонних плит.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрнафта" уклала договір зі швейцарською компанією AGTG SA на закупівлю метилтретинного бутилового етеру (МТБЕ) з переплатою.

За даними журналістів, ця закупівля, на суму понад 1 млрд гривень, не була відображена на сайті "Прозорро".