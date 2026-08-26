Зменшився розмір субсидії? ПФУ назвав ключові причини

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Розмір житлової субсидії не є фіксованим. Його розраховують індивідуально з урахуванням доходів домогосподарства, кількості членів сім'ї та вартості комунальних послуг. Тому після чергового перерахунку сума допомоги може змінитися.

Його розраховують індивідуально з урахуванням доходів домогосподарства, кількості членів сім'ї та вартості комунальних послуг. Тому після чергового перерахунку сума допомоги може змінитися. Доходи зросли - виплата могла зменшитися. Під час розрахунку ПФУ визначає середньомісячний дохід домогосподарства та обов'язкову частку платежу за комунальні послуги. Якщо дохід зріс, частка, яку сім'я має сплачувати самостійно, також може збільшитися, а субсидія - відповідно зменшитися. У 2026 році для розрахунку враховується прожитковий мінімум 3 209 грн на одну особу.

Під час розрахунку ПФУ визначає середньомісячний дохід домогосподарства та обов'язкову частку платежу за комунальні послуги. Якщо дохід зріс, частка, яку сім'я має сплачувати самостійно, також може збільшитися, а субсидія - відповідно зменшитися. У 2026 році для розрахунку враховується прожитковий мінімум 3 209 грн на одну особу. Перехід на неопалювальний сезон - важливий фактор. Ще одна поширена причина зменшення виплати - завершення опалювального сезону. Субсидію на неопалювальний період розраховують з 1 травня до 30 вересня, а на опалювальний - з 1 жовтня до 30 квітня. Після завершення опалення витрати на відповідну послугу більше не враховуються, тому загальна сума допомоги може стати меншою.

Змінився дохід домогосподарства

Одна з головних причин зменшення субсидії - зростання доходу. Під час розрахунку допомоги Пенсійний фонд враховує середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Чим вищий дохід, тим більшою може бути обов'язкова частка платежу за комунальні послуги, а отже, меншою - сума субсидії.

У березні та серпні ПФУ може автоматично переглядати розмір уже призначеної субсидії. Це відбувається, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства змінився більш ніж на 50%. Якщо доходи зросли, виплату можуть зменшити.

Для пенсіонерів при цьому важливо враховувати, що під час розрахунку субсидії береться до уваги не просто поточна сума пенсії, а визначений законодавством період. Зокрема, для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія за серпень, а для неопалювального сезону - за березень.

Закінчився опалювальний сезон

Ще одна поширена причина - перехід від опалювального до неопалювального сезону.

Субсидію на комунальні послуги розраховують окремо для двох періодів: з 1 жовтня до 30 квітня - на опалювальний сезон, а з 1 травня до 30 вересня - на неопалювальний. Тому після завершення опалювального сезону сума допомоги може суттєво змінитися.

Це особливо помітно навесні, адже в опалювальний період до розрахунку входить допомога на оплату опалення. Після його завершення відповідна складова зникає, тому субсидія може стати меншою.

Наприклад, у квітні субсидія на опалення розраховується лише за 15 днів опалювального сезону - з 1 до 15 квітня. Саме тому виплата за квітень, яку людина отримує у травні, може бути меншою, ніж попередня.

Змінилися тарифи або обсяг споживання

Розмір субсидії також залежить від вартості комунальних послуг у межах установлених соціальних нормативів. Тому зміна тарифів або фактичного споживання окремих послуг може вплинути на кінцеву суму допомоги. ПФУ розраховує субсидію з урахуванням соціальних нормативів житла та споживання комунальних послуг.

Водночас субсидія не є фіксованою виплатою - її розмір може змінюватися залежно від конкретних умов домогосподарства.

Змінився склад домогосподарства

На розмір допомоги може вплинути і зміна складу домогосподарства. Наприклад, якщо хтось із членів сім'ї почав проживати разом, змінився його дохід або відбулися інші обставини, які враховуються під час призначення субсидії.

Отримувачі допомоги повинні повідомляти ПФУ про зміни у складі домогосподарства або майновому стані протягом 30 днів.

Що робити, якщо субсидія стала меншою?

Перш за все варто перевірити, чи не відбувся плановий перерахунок і які доходи були враховані під час нового розрахунку.

Якщо сума здається неправильною, можна звернутися до Пенсійного фонду та попросити пояснити причину зміни виплати. Перерахунок у передбачених законодавством випадках ПФУ проводить автоматично, тому повторно подавати заяву лише через зміну суми не потрібно.