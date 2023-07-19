Злякалися санкцій від США? Киргизстан посилить контроль за експортом товарів
Митна служба Киргизстану посилила заходи експортного контролю за товарами подвійного призначення після консультацій із США та країнами Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки та комерції країни.
Згідно з вжитими заходами, продукцію подвійного призначення тепер можна буде ввозити та вивозити з країни лише після надання всіх необхідних дозвільних документів. У відомстві визнали, що в 2022 році в Казахстані було затримано 14 китайських дронів DJI Agras T30, які везли до РФ з Киргизстану.
У міністерстві уточнили, що компанія-постачальник не зверталася за отриманням документів на імпорт у 2022 році. Відомство стверджує, що це було єдине порушення експортного контролю, і компанія понесла відповідальність.
Санкції проти Киргизстану
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.
Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.
За словами американських чиновників, санкції або внесення до "чорного списку" компаній, які звинувачуються в порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.
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