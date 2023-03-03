Злякались санкцій? Банк Raiffeisen в РФ призупиняє відкриття нових корпоративних рахунків

У п'ятницю, 3 березня російський філіал австрійського банку Raiffeisen заявив про припинення відкриття рахунків для нових корпоративних клієнтів і обмеження для нової іноземної валюти у існуючих корпоративних клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника банку, яку приводить Reuters.

"Банк зіткнувся з великою кількістю нових заявок на відкриття рахунків та в умовах підвищених вимог, у тому числі за чеками та валютними платежами від банків-кореспондентів, вирішив сконцентруватися на обслуговуванні існуючих обсягів угод", - йдеться у заяві.

Раніше Reuters зазначав, що банк глибоко вкоренився у російській фінансовій системі. Він є одним із двох іноземних банків у списку 13 "системно значущих кредитних установ" російського центрального банку, що наголошує на його важливості для економіки РФ, яка бореться з широкомасштабними західними санкціями.

Раніше повідомлялось, що Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро. Також банк запропонував частково мобілізованим військовим РФ кредитні канікули.