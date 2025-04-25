Зловживання та бездіяльність: актори у петиції вимагають звільнення Білоуса та Анжияка

У Києві актори ініціювали петицію з вимогою звільнити Андрія Білоуса та Сергія Анжияка - через звинувачення у зловживанні владою, бездіяльність та покривання системних порушень.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на петицію.
Петицію опублікувала акторка "Молодого театру" Вікторія Ромашко. За два дні її підписали понад 250 осіб. Авторка закликає підтримати документ усіх, хто "не згоден із тим, що зловживання владою, зневага до гідності та покривання порушень залишаються безкарними".
У тексті петиції йдеться про десятки акторок, які засвідчили роки психологічного тиску та дій, які сприймаються як сексуальні домагання з боку директора-художнього керівника театру Андрія Білоуса. Попри численні публічні звернення, він досі обіймає посаду.
У документі також згадано директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка. Його звинувачують у бездіяльності — попри висновки внутрішньої комісії, яка рекомендувала розірвати контракт з Білоусом.
Анжияк публічно заявляв, що не має правових підстав для звільнення. Проте, за словами авторів петиції, такі підстави були - ігнорування рекомендацій називають свідченням прикриття порушень.
"Колектив, який підтримав постраждалих, працює в атмосфері невизначеності. Частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх, професійну вразливість. Після березня 2025 року Департамент культури не оголосив жодної чіткої позиції", - йдеться в петиції.
Підписанти вимагають:
Нагадаємо, у січні 2025 року колишня студентка Софія Сапожник звинуватила Білоуса у сексуальних домаганнях. Згодом понад 40 осіб анонімно підтвердили схожі випадки. У лютому режисера відсторонили від роботи на місяць, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 153 ККУ (сексуальне насильство).
14 березня 2025 року режисер Андрій Білоус відновив виконання обов’язків директора-художнього керівника Київського національного академічного "Молодого театру". Його повернення відбулося після завершення місячного відсторонення, запровадженого на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.
Після повернення Білоуса до роботи, комісія КМДА рекомендувала розірвати з ним контракт на підставі втрати довіри. Однак Департамент культури поки не прийняв остаточного рішення.
Білоус заявив, що станом на 14 березня, як і раніше, у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.
Повернення режисера викликало обурення серед громадськості та працівників театру, які вимагають справедливого розслідування та забезпечення безпечного робочого середовища.
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