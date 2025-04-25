Зловживання та бездіяльність: актори у петиції вимагають звільнення Білоуса та Анжияка

Системні зловживання та психологічний тиск

Петицію опублікувала акторка "Молодого театру" Вікторія Ромашко. За два дні її підписали понад 250 осіб. Авторка закликає підтримати документ усіх, хто "не згоден із тим, що зловживання владою, зневага до гідності та покривання порушень залишаються безкарними".

У тексті петиції йдеться про десятки акторок, які засвідчили роки психологічного тиску та дій, які сприймаються як сексуальні домагання з боку директора-художнього керівника театру Андрія Білоуса. Попри численні публічні звернення, він досі обіймає посаду.

Критика чиновника

У документі також згадано директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка. Його звинувачують у бездіяльності — попри висновки внутрішньої комісії, яка рекомендувала розірвати контракт з Білоусом.

Анжияк публічно заявляв, що не має правових підстав для звільнення. Проте, за словами авторів петиції, такі підстави були - ігнорування рекомендацій називають свідченням прикриття порушень.

Ситуація в театрі

"Колектив, який підтримав постраждалих, працює в атмосфері невизначеності. Частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх, професійну вразливість. Після березня 2025 року Департамент культури не оголосив жодної чіткої позиції", - йдеться в петиції.

Підписанти вимагають: