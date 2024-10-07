Зловживання домінантним становищем. "Манчестер Сіті" виграв перший суд в АПЛ

"Містяни" переконали Арбітражний суд у власній правоті в суперечці з АПЛ. Кілька місяців тому англійський гранд подав позов проти ліги щодо правил роботи зі спонсорами.

Феміда встановила, що правила АПЛ щодо спонсорських угод порушують законодавство Сполученого Королівства про конкуренцію і вимоги щодо процесуальної справедливості. "Манчестер Сіті" був незадоволений обмеженнями на контракти з пов'язаними з власниками клубу компаніями. Тепер суд скасував рішення ліги щодо двох таких договорів.

"Суд постановив, що Прем'єр-ліга прийняла рішення процедурно несправедливим чином. Трибунал також постановив, що була необґрунтована затримка в оцінці справедливої ​​ринкової вартості двох спонсорських транзакцій клубу, і тому Прем'єр-ліга порушила власні правила", – йдеться в заяві "містян".

Цей процес може стати першим кроком до ще гучнішої перемоги "Манчестер Сіті" в судовій тяганині з АПЛ. 16 вересня розпочалися слухання в справі щодо 115-ти випадків порушення фінансового fair-play англійським грандом за 15 років. У разі доведення провини "містян" за цілом букетом звинувачень клубу світять фінансові штрафи, зняття очок і навіть пониження в класі.

Що відомо про 115 випадків порушення фінансового fair-play "Манчестер Сіті"

Звинувачення стосуються часів шейха Мансура на "Етіхаді" (2009-2024 рр.). Умовно їх можна розділити на два періоди – до 2018-го та після нього.

На першому етапі ймовірних порушень "містяни" не надали точну фінансову інформацію (54 епізоди), а також точні дані про виплати футболістам і тренерами, (14) порушили правила прибутковості та стійкості АПЛ (7), не дотрималися правил УЄФА (5), зокрема щодо фінансового fair-play. На другому ж відмовлялися співпрацювати з Прем'єр-лігою щодо випадків порушень в попередні роки (35 епізодів).

Клуб усі звинувачення АПЛ відкинув і назвав суд можливістю "раз і назавжди" підтвердити гідну ділову репутацію. Оголошення вердикту в справі прогнозують на 2025 рік.