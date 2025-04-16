Злотий знову подорожчав до гривні

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,8992 гривень за 1 злотий (+0,0149 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 17 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2152 гривень за 1 долар (+0,0399 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,8205 гривень за 1 євро (+0,2101 грн).