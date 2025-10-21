Злотий знову подешевшав до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4339 гривень за 1 злотий (-0,0266 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.
Офіційний курс на 22 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0124 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4732 гривень за 1 євро (-0,1898 грн).