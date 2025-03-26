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Злотий подешевшав до гривні

Україна, Середа 26 березня 2025 15:52
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Злотий подешевшав до гривні Фото: курс злотого впав на 11 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7399 гривень за 1 злотий (-0,1012 грн).
Злотий подешевшав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Офіційний курс на 27 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5644 гривень за 1 долар (-0,1305 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,823 гривень за 1 євро (-0,3159 грн).

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