Злотий оновив максимум до гривні

Офіційний курс на 4 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9297 гривень за 1 злотий (+0,2468 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 19 березня - 10,8603 гривень за 1 злотий.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,85 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом шести днів поспіль.

Офіційний курс на 4 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3426 гривень за 1 долар (+0,0264 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,8531 гривень за 1 євро (+1,2192 грн). Зростання курсу євро викликане падінням долара до європейської валюти на міжнародному ринку після оголошення Дональдом Трампом нових мит.

Наприкінці лютого злотий зріс до найвищого рівня відносно євро за останнє десятиліття, що викликало тривогу експортерів і польського уряду, оскільки зміцнення курсу посилило занепокоєння з приводу жорсткої політики процентних ставок центрального банку.