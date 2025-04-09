Злотий дорожчає до гривні

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6057 гривень за 1 злотий (+0,0680 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,50 гривень і продають по 10,70 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 50 копійок.

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 гривень за 1 долар (+0,1011 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,5471 гривень за 1 євро (+0,5213 грн).