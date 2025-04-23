Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0753 гривень за 1 злотий (-0,0727 грн).



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта дешевшає другий день після історичного максимуму.

Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.