ua en ru
Ср, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

Україна, Середа 23 квітня 2025 15:50
UA EN RU
Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль Фото: курс злотого впав на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0753 гривень за 1 злотий (-0,0727 грн).
Злотий дешевшає до гривні другий день поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,80 гривень і продають по 11,10 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта дешевшає другий день після історичного максимуму.

Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 16 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні
Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору