Злочин без тюрми. Як насправді працюватиме новий вид покарання для українців

Мета реформи

"Ключова ціль - щоб було менше рецидивів, щоб злочини повторювались істотно менше, ніж це було до запровадження реформи", - зазначив Малюська.

Міністр також пояснив, що коли людина потрапляє в тюрму - вона набирається негативного досвіду, втрачає трудові навички і потім виходить на свободу і дуже часто вчиняє повторні злочини.

"Коли призначалося покарання у вигляді арешту - це короткостроковий захід, арешт це не позбавлення волі, тому часові рамки для нього обмежені. Ми очікуємо, що частина людей, які могли потрапити у в'язницю безпідставно тому, що насправді необхідності не було, можливо, потраплять під пробаційний нагляд. Мова йде про те, що більше можливостей з'явиться у суду, щоб з'ясувати, що у конкретному випадку потрібно. Якщо відправити в тюрму - потім вийде злочинець ще більше, ніж він туди потрапив", - вважає Малюська.

Як це працюватиме

Він також додав, що пробаційний нагляд передбачає роботу з людиною, щоб прибрати ризики, внаслідок яких скоєно злочини. Як приклад, Малюська наводить випадки зловживання алкоголем чи прояви агресії. За його словами, є програми, які мають навчити людину, привчити контролювати агресію чи позбавитись алкоголізму.

"Для цього не потрібно відправляти у в'язницю, навпаки, потрапляння у в'язницю може погіршити ситуацію", - резюмував він.

Зазначимо, пробаційний нагляд як покарання в Україні зможуть призначати за такі злочини, як, зокрема: нанесення тілесних ушкоджень, домашнє насильство, експлуатація дітей, крадіжка, шахрайство тощо. Детальніше про нову ініціативу - читайте у матеріалі РБК-Україна.