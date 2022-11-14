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"Зливав" ворогу позиції ППО. У Харкові затримали російського інформатора

Фото: СБУ затримала у Харкові ворожого коригувальника (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові затримали російського агента. Він передавав ворогу інформацію про позиції української ППО.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, коригувальником вогню виявився житель Салтівського житлового масиву Харкова, який найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Влітку чоловік почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на окупантів. Він виклав у мережу інформацію про місця тимчасового базування підрозділів українських військових.

Інформатор передавав росіянам інформацію про розміщення сил ППО на східному напрямку. Коригувальник зробив це щонайменше п'ять разів. Після цього позиції військових обстрілювалися прицільним вогнем.

Проти коригувальника відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ). Фігуранту оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ затримала у Харкові ворожого коригувальника (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Рівненській області агента РФ, який передав ворогу дані про військових у шпиталі.

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