Зливав позиції ЗСУ в Миколаєві: СБУ спіймала інформатора з мережі "військкора" Лохматого

Слідство з'ясувало, що основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Для того, щоб окупанти могли здійснювати обстріли "в обхід" ППО, затриманий намагався виявити позиції РЕБ та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у місцевих жителів під час побутових розмов.

СБУ викрила зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, що дозволило задокументувати його діяльність. Це також дозволило провести заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.

За матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва, на псевдонім "Лохматий", який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ та воєнну розвідку Росії. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі "Лохматого".

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів. Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.