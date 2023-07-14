"Зливав" інформацію про пересування ЗСУ. У Донецькій області затримали агента ФСБ

У результаті спецоперації у Донецькій області затримали "розконсервованого" інформатора ФСБ, який передавав окупантам інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, яка рухалася до Краматорська.

У зоні особливої уваги фігуранта були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами та паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони.

Для збору розвідданих зловмисник займав "позицію" на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон.

Відзняті файли й текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму "зв’язковому", який знаходився на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі "МДБ ДНР".

Зазначається, що розвідінформація потрібна була агресору для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступальних дій українських військ.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора "на гарячому" під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної квартири. У затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 48-річний мешканець Добропілля, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році.

У поле зору агресора він потрапив через свою деструктивну активність в одній з прокремлівських груп у Telegram. Після кількох "тестових" завдань окупанти перевели свого інформатора в "режим очікування" до початку повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Інформатори та агенти ФСБ в Україні

Нещодавно СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Також раніше СБУ затримала коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".